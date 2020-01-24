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AFAD'dan depreme ilişkin son dakika uyarısı! Cep telefonlarını kullanmayın

ELAZIĞ depremi büyük endişe yaratırken, kentte trafik ve iletişim sorunu baş gösterdi. AFAD ise 4 maddelik bir son dakika uyarısı yayınladı.

Elazığ'daki depremin ardından AFAD cep telefonlarının kullanımına dair önemli bir uyarı yayınlarken 4 telefon şirketinden ise ücretsiz internet açıklaması geldi.

"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşır" denilen açıklamada AFAD deprem dolayısıyla şu uyarıyı yayınladı:

- Acil yardıma ihtiyaç duymadıkça telefonları kesinlikle kullanmayın.
 -Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.
-Yolları acil durumlar için boş bırakın
-Doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatın.
-Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olun.
-Hasarlı binalara kesinlikle girmeyin

4 şirketten ücretsiz internet

Cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu. 

Turkcell tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmıştır. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

Vodafone tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada ise "Elazığ'daki müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun." denildi.

Türk Telekom'dan Twitter'dan yapılan açıklamada ise "Elazığ’daki depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Türk Telekom olarak, müşterilerimiz için ücretsiz konuşma ve internet kullanımı tanımlandı. Kriz masamız hazır. Yanınızdayız Elazığ." ifadesi kullanıldı.

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