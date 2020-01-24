Nasıl çalıştığı merak ediliyordu! TOGG'dan yeni video

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yürüttüğü yerli otomobil projesinin yeni detayları ortya çıkmaya devam ediyor.

TOGG'un sosyal medya hesabından en çok merak edilen özelliğinin nasıl çalıştığına dair yeni bir video yayınlandı.

Yapılan açıklamada, 'Sürekli bağlantılı teknolojisiyle #TürkiyeninOtomobili, akıllı cihazlar ile iletişim kurarak hayatınızı kolaylaştıracak ve size yeni bir yaşam alanı sunacak.'' ifadeleri yer aldı.