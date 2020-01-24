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Almanya’da silahlı saldırı 6 ölü

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Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Rot am See beldesinde yaşanan silahlı saldırıda en az 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırganın polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan 5 bin 300 kişinin ikamet ettiği Rot am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırı sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Aalen polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve saldırının olduğu yere çok sayıda polis ekibinin görevlendirildiği belirtildi. Yetkililer tarafından çok sayıda yaralının olduğu da ifade edildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde; saldırının kişisel bir tartışmanın akabinde gerçekleştirildiği ve saldırganın avcılık lisansına sahip olduğu iddia edildi.

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