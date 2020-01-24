Amsterdam'da düşen THY uçağıyla ilgili korkunç iddia! Sümenaltı edildi

2009'da Amsterdam'da düşen THY uçağına ilişkin ortaya çıkan yeni iddia ortalığı karıştırdı. 'ABD makamlarının müdahalesiyle gerçeklerin saklandığı iddiası" Hollanda'yı harekete geçirdi.

Hollanda Güvenlik Kurulu'nun eski başkanı iddiaları reddetse de, Temsilciler Meclisi, kazayı soruşturmak için kurulan komisyona ifade vermesi için Boeing CEO'sunu ifadeye çağırdı.

Hollanda Temsilciler Meclisi, ABD'li New York Times gazetesinde yer alan iddiaları araştırmak için bir komisyon oluşturdu. Komisyon, iddialara ilişkin olarak 11 yıl önceki kazada yetkili konumda olan tarafları da dinleyecek.

"Sistemsel hata yüzünden düştü"

6 Şubat'ta yapılacak özel oturuma Boeing firmasının Başkanı ve CEO'su David Calhoun da çağrıldı. Özel oturumda, "THY uçağının düşüşünde, Boeing'in sistemsel tasarım hatalarının da etkili olduğu" yönünde hazırladığı raporun sümen altı edildiğini iddia eden Prof. Dr. Sidney Dekker da dinlenecek. Dr. Sidney Dekker, New York Times'ın haberinin kaynaklarından biriydi. Komisyon, meclisteki oturuma, dönemin Hollanda Güvenlik Kurulu (OVV) Başkanı Pieter van Vollenhoven ve şimdiki başkan Jeroen Dijsselbloem'u da çağırdı.

'Başlı başına pilot hatası' değil New York Times gazetesi, 20 Ocak'ta, kaza araştırmasının sonuçlarının bütünüyle kamuoyuna açıklanmadığını iddia eden haber yayımladı. Haberde, Hollandalı yetkililerin raporunda iddia edildiği gibi, kazanın 'başlı başına pilot hatası' nedeniyle değil, 'riskli tasarım seçimleri ve hatalı güvenlik değerlendirmeleri" etkisiyle de gerçekleştiği iddia ediliyordu. Bu iddiayla ilgili gazeteye konuşan isim ise Hollandalı yetkililerin, 2009'daki kaza ile ilgili rapor hazırlamasını istediği uçuş güvenliği uzmanı Prof. Dr. Sidney Dekker'di. Gazeteye göre, Hollanda Güvenlik Kurulu Dekker'in raporunu, Boeing'den ve ABD Federal Havacılık Müfettişleri'nden gelen baskı sonucu sümen altı etti ve üretici firmaya sorumluluk yüklemekten kaçındı.

Kazalar arasında paralellik var

Dr. Sidney Dekker'in iddiasına göre, 2009 yılında yaşanan kaza, peş peşe düşen Boeing 737 Max'lerdeki sistem hatasına ilişkin de ilk emareleri ortaya koyuyordu. 2009'da düşen Boeing 737 tipi uçağın son modeli olan 737 Max'ın üretimi, Endonezya ve Etiyopya'da toplam 346 kişinin öldüğü iki kazanın ardından geçen yıl durdurulmuştu. New York Times'ın ulaştığı, bazıları daha önceden gizli olan bulgular, Türk Hava Yolları kazasıyla son kazalar arasında paralellikler olduğunu gösteriyor.

Pilotlara bilgiler verilmedi ve kamuoyundan gizlendi

Toplamda 346 kişinin öldüğü 737 Max kazalarına ilişkin soruşturmalarda, uçağın burnunun başarısız bir güvenlik sistemi tarafından aşağı itildiği belirlendi.

Boeing, pilotların böyle bir soruna müdahale etmesine yardımcı olacak bilgileri vermedi.

Kazadan sonra OVV tarafından görevlendirilen havacılık güvenliği uzmanı Dr. Sidney Dekker da, Boeing'in, 737 Max yazılımı konusunda pilotları hiçbir zaman uyarmadığını söylemişti. Hollandalı uzman, Boeing uçaklarındaki tasarım hatasının yıkıcı sonuçları konusundaki raporunun da kamuoyundan gizlendiğini öne sürmüştü.