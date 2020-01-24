HDP Türkiye'yi kayyumlar ve YPG konusunda Avrupa'ya şikayet etti

AB'nin Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor HDP'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette kayyum atamaları ve terör örgütü YPG'ye yapılan operasyonların konuşulduğu belirtildi.

Türkiye, sınır güvenliğini sağlayabilmek için Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele başlattı. Bölgede düzenlenen harekatlarla terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye ağır darbeler vuruldu.

Pervin Buldan'ı ziyaret etti

Operasyonlardan rahatsızlığını her fırsatta dile getiren HDP, Türkiye'yi şikayet edebilmek için yeni bir fırsat buldu. AB Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor başkanlığındaki heyet, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı ziyaret etti.

HDP'nin Twitter hesabından paylaşım

Görüşmede; HDP'liler Suriye'de düzenlenen harekatlara ilişkin düşüncelerini anlattı. HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda; görüşmede tutuklu siyasi isimler ve kayyum atamalarının da gündeme alındığı ifade edildi.