Rusya'dan Suriye ordusu açıklaması! Kontrolü yeniden ele geçirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ordusunun Türkiye ve Irak sınırının büyük bölümünde kontrolü yeniden ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'deki son gelişmeleri ele almak üzere Moskova'da bir araya geldi.

"Kontrolü yeniden sağladı"

Görüşmenin başında konuşan Lavrov, "Sahada durum iyiye gidiyor. Militanların kontrolündeki bölgelerin yüzölçümü azalmaya devam ediyor. Suriye hükümeti, Türkiye ve Irak sınırlarının büyük bölümünde kontrolü yeniden sağladı" diye konuştu.

İdlib krizi

Lavrov, hem İdlib gerilimi azaltma bölgesinde hem de Suriye'nin kuzeydoğusunda varlığını sürdüren terör örgütlerinin yok edilmesi için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı.