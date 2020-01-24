Antalyaspor Adis Jahovic'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.

Hücum hattında son olarak Aatif Chahechouhe'dan da kendisine kulüp bulmasını isteyen kırmızı beyazlılar, Süper Lig'in önemli golcülerinden Jahovic'i kadrosuna katarak devre arasında 3'üncü forvet oyuncusunu renklerine bağladı.

Akdeniz temsilcisi anlaşma sağlanılan ve bu hafta içi resmi imza atması beklenilen Lukas Podolski ve Sinan Gümüş transferinden sonra hücum hattına Jahovic transferiyle daha da güç katacak.

Defansa Ersan Adem Gülüm

Antalyaspor, ayrıca, son olarak Avustralya ligi ekiplerinden Western United'da forma giyen Ersan Adem Gülüm'le anlaşmaya vardı. Türkiye'de Manisaspor, Elazığspor, Adanaspor ve Beşiktaş formaları giyen 32 yaşındaki milli oyuncu, son olarak Avustralya ligi ekiplerinden Western United'da oynuyordu. Tecrübeli ismin Antalya'ya gelerek son görüşmenin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.