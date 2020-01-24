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Cristian Sapunaru Kayserispor'da

Hes Kablo Kayserispor, son olarak Cristian Sapunaru'yu kadrosuna kattı.

Hes Kablo Kayserispor, son transferini gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, devre arası transfer döneminde Mairo Situm, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Muris Mesanovic, Enver Cenk Şahin, Oğuzhan Çapar, Emre Taşdemir ve son olarak bugün eski oyuncusu Cristan Sapunaru'yu kadrosuna kattı.

Bugün itibari ile lisansı çıkartılan Sapunaru takımla birlikte çalışmalara başladı.

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından Hes Kablo Kayserispor forması giyen Cristian Sapunaru, sezon sonuna kadar yeniden Sarı Kırmızılı takım için ter dökecek.

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