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Uğur Mumcu anma etkinlikleri! Kemal Kılıçdaroğlu: O düşünceleriyle yaşadı

Gazeteci Uğur Mumcu, suikast sonucu öldürülmesinin 27. yılında Ankara'da anılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hainler onu yok etmeye çalıştılar ama o düşünceleriyle yaşadı" diye konuştu.

Gazeteci Uğur Mumcu, 27 yıl önce suikast sonucu öldürüldüğü gün Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor. Mumcu için Ankara'da düzenlenen program daha sonra anıt mezar ziyaretiyle devam edecek. 

"Unutulmaz bir kişiliktir"

Ankara'daki evinin önündeki otomobiline konulan bombayla öldürülen gazeteci Uğur Mumcu için yapılan anma törenleri Ankara Batıkent Metro durağından yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından anma törenine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mumcu hakkında şunları söyledi: 

İnsan olmanın ötesinde unutulmaz bir kişiliktir. Bir bilim insanındır, gazetecidir, emekçidir, çalışandır, bir Kuvayi Milliyeci'dir. Hainler onu yok etmeye çalıştılar ama o düşünceleriyle yaşadı. Onu her yıl saygıyla anıyoruz. Anmaya da devam edeceğiz. Buraya gelen insanlar da aynı düşüncelerle geliyor. Onun bütün düşüncesi yolsuzluklardan arınmış demokratik bir düşünceydi. Hiç kimse Uğur Mumcu'nun açtığı yoldan yürüyüşümüzü engelleyemez. Bütün hedefimiz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak.

Mumcu'nun evinin bulunduğu Uğur Mumcu Sokağı'nda gerçekleşen anma programıyla devam eden etkinlik anıt mezar ziyaretiyle sonlanacak. 

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