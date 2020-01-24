Tüm Türkiye’de Kudüs için ‘Umut Cuması’

Sivil toplum kuruluşları, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan bir hafta uzaklaştırma cezası veren İsrail'i protesto etmek için İstanbul’da Fatih Camii’nde ve tüm Türkiye’de sabah namazında bir araya geldi.

Siyonist İsrail’in, Rahmet Kapısı yasağına karşı seslerini yükseltecek olan Kudüs halkı, tüm dünya Müslümanlarının Kudüs’ten yükselecek sese karşılık vermelerini bekliyor. Kudüs sevdalıları da bu çağrıya karşılık vererek Türkiye’nin 81 ilinde sabah namazında bir araya geldi. Programlarda ayrıca işgalci İsrail tarafından tutuklanarak Mescid’i Aksa’ya bir yıl girişi yasaklanan Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri’ye yapılan hukuksuzluk da protesto edildi.

“Umut Cuması” eylemi, Gençlik Kuruluşları Birliği’ne (GKB) bağlı Genç İHH, Genç ÖNDER, AGD, TÜGVA, MTTB, YediHilal ve Kızılay Genç gibi 25 STK tarafından sabah namazı akabinde İstanbul Fatih Camii’nde organize edildi. Daha sonra STK başkanları tarafından konuşmalar gerçekleştirildi.

“Kudüs’süz İslam ayağa kalkamaz”

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Yunus Genç, “Bizler Kudüs özgür olunca, İslam’ın ve Müslümanların özgür olacağına inanan insanlarız. Bizler ‘Kudüs özgür olmadan bana rahat yok’ diyen Selahattin Eyyübi’nin izinden gitme sevdasıyla tutuşan gençleriz. Bugün elimizden dua geliyor. Ama hepsinden öte Kudüs sevdasını gençlerin ve çocuklarımızın yüreğine yerleştirmemiz gerekiyor. Kudüs’süz İslam’ın ayağa kalkmayacağını anlamamız ve anlatmamız lazım” dedi.

“Somut adımlar atmak zorundayız”

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise “Her zaman söylenen bir söz var, ‘Türkiye, Türkiye’den büyüktür’ diye. İşte bu birliğimizi daha güçlü kılarak her daim Kudüs’ün arkasında olduğumuzu dile getiriyoruz. Tabi ki bu buluşmalar bir duadır, niyazdır. Ama daha güçlü seslerin çıkması için somut adımları atmak zorundayız. Çünkü bu sorunlar dün de yaşandı, bugün de yaşanıyor, böyle giderse yarın da yaşanacak. Bunlara dur demek için elimizden gelen bütün adımları atmak zorundayız. Rabb’im inşallah en kısa zamanda Kudüs’teki Şeyh İkrime’nin özgürlüğünü görmeyi nasip etsin inşallah bize” ifadelerini kullandı.

“Kudüs; şehadettir, zaferdir, yürüyüştür”

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım da Kudüs'ün, din ayırmadan mazlumun yanında olmak, zalime karşı durmak anlamına geldiğini söyledi. Bülent Yıldırım, “Kudüs, şehadettir. Kudüs, zaferdir. Kudüs yürüyüştür. Kudüs, Doğu Türkistan’dır, Arakan’dır, Irak’tır, Suriye’dir. Kudüs, dik durmaktır. Kudüs, insanlığın bir araya gelmesidir” dedi. Türkiye'nin bütün illerinde sabah namazında Kudüs için insanların bir araya geldiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

''50 yıldır Mescid-i Aksa'da vaaz veren, gece gündüz çalışan İkrime Sabri'yi iyi tanırsınız. 2002'de Türkiye'ye davet ettik, geldi. Türkiye'deki bütün siyasi partileri ziyaret etti. Orada şunu gördük ki Türkiye'de siyaset olarak birbirine karşı duranlar bile İkrime Sabri gelince Filistin ve Kudüs konusunda İsrail karşıtlığında tavrını ortaya koydu. Yani sadece cami cemaati değil, siyasetin de birleşmesi Kudüs eksenli olacaktır. İkrime Sabri'ye şimdi ilk defa Mescid-i Aksa'ya girme yasağı koydular. Ve yarın Şeyh İkrime’nin 1 yıl Mescid’i Aksa’da vaaz vermesini karara bağlayacaklar. Çünkü rahmet kapısını ve rahmet mescidini işgal etmek istiyorlar. Eğer Şeyh Sabri’yi serbest bırakmazsanız bizler de konsoloslukların önünde eylem yaparız. Sırayla bütün illerimizi konsoloslukların önüne getiririz.”