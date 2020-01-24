Fatih Terim'in sıkıntısı Arda değil köstebek

Galatasaray'da Fatih Terim ile yönetim arasında Arda Turan krizi yaşanırken deneyimli teknik adamın canının sıkan konununun farklı olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'da Arda Turan transferiyle gündeme gelen Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimle, teknik direktör Fatih Terim arasındaki gerilim, dün Çaykur Rizespor maçı sonrası adeta zirve yaptı. Terim, basın toplantısında yönetime adeta meydan okudu. Peki Arda Turan, bu gerilimin yaşanmasındaki ana unsur mu? İşte olayın perde arkası...

Gazetecilere iletilmesine tepki gösterdi

Akşam'ın aktardığı habere göre; Fatih Terim, önceki günlerde Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay arasında gerçekleştirdiği Türk Telekom Stadyumu'ndaki toplantıyı örnek göstererek, aldıkları kararın birkaç saat içerisinde belli gazetecilere iletilmesine tepki gösterdi. Fatih Terim'in imalı sözlerinin ardından hedefe üç isim konuldu. Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay.

''Köstebekleri bulacağız''

Bu durum ilk değil. Hatırlanacağı üzere Terim, Onyekuru transferinde de oyuncunun hangi formayı giyeceğini kendisinden önce basın mensuplarına sızdıranları hedef alarak 'Bu isimleri tespit edeceğiz! Köstebekleri bulacağız' demişti.

İpleri kopardı

Fatih Terim'in sadece başkan ve iki yöneticiyle arasındaki toplantının saatler içerisinde basındaki belli isimlere servis edilmesine de aşırı sinirlendiği ve ipleri kopardığı öğrenildi.

Konu Arda değil, köstebek

Tecrübeli teknik adam, verdiği tepkinin Arda'nın alınmamasıyla alakalı olmadığını, kariyeri boyunca en büyük kırmızı çizgisinin kulüp içerisinden haber sızdırılması olduğunu yakın çevresiyle paylaştı. Fatih Terim'in kulüp içerisindeki tüm gelişmelerin sürekli olarak belli isimler yoluyla basına sızdırılmasına daha fazla dayanamadığı öğrenildi. 66 yaşındaki başarılı hocanın, konunun Arda Turan transferine indirgenmesine kızdığı; bu transferin, verdiği tepkiyle hiçbir alakası olmadığının üzerinde durduğu da gelen bilgiler arasında.

Köstebek mevzusu yeni değil

Onyekuru transferiyle Fatih Terim'in gündeme getirdiği 'köstebek' mevzusu yeni değil. Sarı kırmızılı kulüpte yine Nijeryalı oyuncu Onyekuru'nun imzası da daha resmi hesaplardan duyurulmadan Abdurrahim Albayrak fotoğraflarıyla sosyal medyaya servis edilmiş ve bu durum da tepki toplamıştı. Hatırlanacağı üzere Radamel Falcao transfer sürecinde de Abdurrahim Albayrak'ın Kolombiyalı oyuncuyla olan fotoğrafı sosyal medyaya sızdırılmış ve bu kare transfer süreci boyunca Galatasaray'ın başını ağrıtmış, taraftarlardan da çok büyük tepki almıştı.

Terim ne demişti?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı sonrası basın toplantısında yönetimi hedef alarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Ben Arda konusunda görüşlerimi zaten söyledim. Bu konu sadece teknik bir konu değil. Camiamızın, taraftarlarımızın, eski-yeni tüm yönetimlerin ortak bir birlik içerisinde bu konuyu değerlendirmesi gerekir demiştim. Geçen gün Arena'daki toplantıya çağrıldım ve gittim. Başkan, Abdurrahim Bey ve Yusuf Bey vardı. Ben daha evvel ne söylediysem, aynı şeyleri tekrar ettim. Buradaki kararın, benim adıma, benim düşüncemde Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değerine bir şans daha vermek yönündeydi; bunu tekrar ettim, tekrar ilettim yönetime. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. Çıkarken de buradan, ben bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğumu özellikle üzerine basarak söyledim. Ancak ben daha eve varmadan, akşam birkaç gazeteciye maalesef bu haberin verildiğini gördüm. Bu Galatasaray'a yakışan bir durum değil. Ben her zaman yönetim ile arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum ama zaman zaman çaba harcadıkça da, hayal kırıklığı yaşıyorum. Açıkçası ben fikrimi hiç değiştirmedim. İlk günden beri aynı görüşteyim, toplantıda da bunu söyledim. Sadece Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duydum. Ve çelişki çıkmasının da önüne geçtim."

Mustafa Cengiz bilgi verecek

Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün saat 17:00'de Türk Telekom Stadı'nda gündeme dair basın toplantısı yapacak.