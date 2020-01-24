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HSK Başkanvekili Yılmaz'dan son dakika 'FETÖ'cü 400 hakim savcı' açıklaması

Yargıda devam eden FETÖ ile mücadeleye ilişkin son dakika açıklamalar yapan HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var." diye konuştu.

HSK'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu hakim ve savcılarla ilgili yaptığı çalışmaları anlatan HSK Başkanvekili Yılmaz, 'HSK'nın kendine ulaşan, ciddi olduğu konusunda somut bilgiler, belgeler içeren bulguları hiç tereddütsüz araştırmaya devam ettiğini, somut, kanaat verici bulgular içeren her olayı sonuna kadar incelediğini' vurguladı.

400 hakim savcıya soruşturma

 "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var." diyen HSK Başkanvekili Yılmaz, "Adalet müfettişlerimizce bütün belge ve bilgiler toplanıyor. Hiçbir grubun yargısal yetkilerini kötüye kullanmasına yol açabilecek en ufak bir ihmale dahi taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"HSK'nın bu konuda hiç toleransı yok"

Yılmaz, şunları kaydetti: Bütün belge, bilgiler toplanıyor. Buna göre aklanacak hakim savcı aklanıyor zaten ama o bilgi, belgelerde iltisak ve irtibatı belirleyen deliller saptandığı anda hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki HSK'nın bu konuda hiç toleransı yok.

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