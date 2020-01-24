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Erdoğan'dan Libya uyarısı! Bir an önce sükunet sağlanmazsa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'yla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Erdoğan "Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte Türk-Alman Üniversitesi için düzenlenen açılışa katıldı. Burada Libya'da yaşanan son gelişmelere de değinen Erdoğan, "Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir. Çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Beykoz ilçesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katıldığı 'Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni'nde konuştu.

Bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız

Sözlerine "Türk-Alman Üniversitesi, iki ülke arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla 10 Nisan 2010’da kurulan devlet üniversitesidir. Çift dilli eğitim veren üniversitemiz, ülkemizin saygın eğitim kurumlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2013'te 99 olan öğrenci sayısı, 2019'da 2 bin 385'e ulaştı. Türk-Alman Üniversitesi'ne her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye başlayan Erdoğan, Merkel ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak da "İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız" ifadesini kullandı.

Türk ve Alman dostluğunun sembolü

"1.5 asırlık yolculuğu olan Alman Lisesi gibi Türk-Alman Üniversitesi'nin de Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum" temennisinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

Üniversite harçlarını biz kaldırdık

"Ülkemizdeki yükseköğretim seviyesinin hem nicelik hem de nitelik olarak yükseltilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir dönem ülkemizde marjinal odakların sürekli istismar ettiği yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını biz kaldırdık. Lisans öğrencilerimizin kredi/burs desteğini 550 liraya yükselttik. Uluslararası öğrenci sayımız, 15 binden 172 bine ulaştı. Beklentimiz ülkemizin nitelikli yabancı öğretim elemanları için cazip hale gelmesi, beyin göçünün çekim merkezi durumuna dönüşmesidir. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk-İtalyan Üniversitesi gibi ortak üniversitelerin kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor."

Çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor

Erdoğan, Libya'da yaşanan son gelişmelere de değindi. "Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir" diyen Erdoğan, devamla "Çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor. Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü hataya Libya'da düşmemesini temenni ediyoruz" görüşünü dile getirdi.

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