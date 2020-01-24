Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna yanıtı dikkat çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Tekrar cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusuna verdiği “Bu milletin, hepimizin nefes almaya ihtiyacı var. Bu seçmenin tekrar mutsuz olmasına sebep olmayız” yanıtını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yazısında değerlendirdi.

2023 cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili spekülasyonlar bitmek bilmiyor. Kimlerin aday olacağı kadar erken seçim tarihi de gündemdeki yerini koruyor.

Son olaraK İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda konuya ilişkin açıklaması gözlerden kaçtı.

“Tekrar cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusuna Akşener, “Bu milletin, hepimizin nefes almaya ihtiyacı var. Bu seçmenin tekrar mutsuz olmasına sebep olmayız” yanıtını verdi.

Peki bu ne anlama geliyor? 2023 seçimlerinde dengeleri değiştirebilecek bu açıklamayı Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi köşesinde yorumladı.

"Yanıtı “şifreli” olarak tanımladım ama sizce gayet açık değil mi?" diye soran yazar, "AK Parti’nin yeni tabloyu iyi analiz etmesinde yarar var." diye yazdı.

Demirtaş'ın tiyatrosundaki fotoğraf mesajdı

HDP’nin desteği İstanbul seçimlerinde belirleyici olduğuna işaret eden yazar, Başak Demirtaş’ın İstanbul’daki tiyatro davetine katılan dört kadının dayanışmasını hatırlatarak yazısına şöyle devam etti:

"Bu fotoğraf, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı

seçimine yönelik olarak verildi. Bu bir. İkinci önemli nokta, Akşener’in “2023’te de cumhurbaşkanı adayıyım” demek yerine, “Bu milletin, hepimizin nefes almaya ihtiyacı var. Bu seçmenin tekrar mutsuz olmasına sebep olmayız” diye konuşmasının bir mesaj olduğunu düşünüyorum.

Muhalefet ortak aday çıkarma hazırlığı yapıyor

Bu konuda ileride daha çok şey yazabileceğim ama şimdilik iki soruyu gündeme bırakmak istiyorum:

1- Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yüzde 8.4 oranında oy alan Selahattin Demirtaş girmezse ne olur?

2- Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yüzde 7.3 oranında oy alan Meral Akşener girmezse ne olur?

Hesap belli. Muhalefet, 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına ortak bir adayla çıkma hazırlığı yapıyor.