Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü salgını Mucize Doktor'a konu oldu
Mucize Doktor dizisinin yeni fragmanı yayımlandı 20. bölüm fragmanına Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü salgınına gönderme yapıldı.
FOX TV ekranlarında yayımlanmaya başladığı ilk günden beri ilgi ile izlenen Mucize Doktor dizisi, güncel konuları gündeme getirmeye devam ediyor. Mucize Doktor'un 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. dizinin yeni bölümünde dünyanın konuştuğu virüs salgını konu edindi.
Mucize Doktor'un yeni bölümünde Berhayat Hastanesi'nde çok hızlı bir şekilde ölüme yol açan virüs paniği yaşanıyor. Hastanenin acil servisine yatırılan hastalarda olan bir virüs hızla yayılıyor.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden koronavirüsü salgınına gönderme yapılan bölümde, Dr. Ferman üç hastasını da kaybedince acil servisi karantinaya alıyor.
Berhayat Hastanesi'nde acil durum ilan edilirken, nöbetçi olan Dr. Ferman, Başhekim Adil'e bilgi vererek, "Malezya'dan birlikte uçağa binmişler. İki hasta eks oldu. Üçüncü hastayı da kaybediyoruz. Çok hızlı seyrediyor. Bir kaç saat içinde olup bitiyor her şey" diyor.