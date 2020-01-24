Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü salgını Mucize Doktor'a konu oldu

Berhayat Hastanesi'nde acil durum ilan edilirken, nöbetçi olan Dr. Ferman, Başhekim Adil'e bilgi vererek, "Malezya'dan birlikte uçağa binmişler. İki hasta eks oldu. Üçüncü hastayı da kaybediyoruz. Çok hızlı seyrediyor. Bir kaç saat içinde olup bitiyor her şey" diyor.