MEB'in tartışılan 'başörtülü ve açık anne' resimleri! Bakanlık soruşturma başlattı

Psikososyal Önleyici Destek Programı kitabındaki 'çocuğuna bağıran başı açık anne ve şefkat gösteren başörtülü anne' resimleri olay yarattı. Milli Eğitim Bakanlığı, tartışma yaratan görsellerle ilgili inceleme başlattı.

Önceki gün bir gazetede yer alan Milli Eğitim Bakanlığı'nın başı açık anneyi çocuğuna karşı kötü davranırken, başörtülü anneyi ise çocuğuna karşı iyi davranırken gösterdiği görsellerle ilgili açıklama geldi.

"Maksatlı bir algı oluşturulmak isteniyor"

'Psikososyal Önleyici Destek Programı' kitabıyla ilgili basında yer alan haberlere ilişkin bakanlığın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

Rehberlik öğretmenlerine hizmet içi eğitimler kapsamında sunulan eğitici eğitimi programı kitabında yer alan görsellerle ilgili medyaya yansıyan haberler hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Hizmet içi eğitimler için 2017 yılında hazırlanan 'Psikososyal Önleyici Destek Programı' kitabı söz konusu haberin manşet bölümünde iddia edildiği gibi öğrencilere yönelik değil, rehberlik öğretmenlerinin mesleki gelişimine kaynak olarak sunulmuştur. Söz konusu haberde, kitapta yer alan 150'nin üzerindeki görsel içerisinden yalnızca 4 görsel bir araya getirilerek bütünü yansıtmayan maksatlı bir algı oluşturulmak istendiği görülmektedir.

İnceleme başlatıldı

Açıklamada ayrıca hazırlanan kitap içeriğinde söz konusu haberde iddia edildiği gibi bir algının oluşup oluşmadığının araştırılması için ön değerlendirme ve inceleme çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.