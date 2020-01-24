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Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Nets'i yendi

NBA'de Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets'i 128-113 yenerken LeBron James, 27 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 91. "triple-double"ını yaptı.

NBA'e 3 maçla devam edildi. LeBron James, takımı Los Angeles Lakers'ın Nets'i 128-113 yendiği mücadelede 27 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 91. "triple-double"ını yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

36. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Lakers'ta, Anthony Davis ise 16 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti.

Nets'te Kyrie Irving'in 20 ve Taurean Prince'in 18 sayısı, sezonun 25. mağlubiyetini önleyemedi.

Cedi Osman'ın 9 sayısı Cavaliers'a galibiyet için yetmedi
Cleveland Cavaliers, sahasında Washington Wizards'a 124-112 mağlup oldu.

Ev sahibi ekipte Collin Sexton, 29 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken milli basketbolcu Cedi Osman 9 sayılık katkıda bulundu.

Wizards'ta ise 36 sayı atan Bradley Beal galibiyette önemli rol oynadı. 

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 112-124

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 128-113

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 125-133

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