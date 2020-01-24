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Ferdi Kadıoğlu'na iki talip birden

İspanyol ekipleri Real Sociedad ve Real Betis, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, başarılı performansıyla başka takımların da ilgisini çekmeye başladı. İspanyol ekipleri Sociedad ve Real Betis'in 20 yaşındaki oyuncuyu takibe aldıkları öğrenildi.

Her iki kulübün de sezonun geri kalanında zaman zaman gözlemcilerini Fenerbahçe'nin maçına gönderecekleri belirtildi.

Eğer raporlar olumlu olursa, Sociedad ve Betis, sezon sonunda sarı- lacivertliler'in kapısını çalabilir..

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