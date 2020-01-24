Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'hayalim' dediği sistemi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavsız bir sistemin hayalini kurduğunu belirtirken “Birdenbire sınav kalksın, herkes istediği yere girsin bu mümkün değil. Okullar arasındaki imkân farkı olması gerekenin çok üzerinde” dedi.

Milli Eğtim Bakanı Ziya Selçuk, Hürriyet gazetesinin Ankara bürosunu ziyaretinde önemli açıklamalar yaptı.

2030'ların sonunda dünya tarihinin dördüncü büyük kırılma yaşanacak

2030’ların sonunda tarım, sanayi ve bilgi toplumundan sonra dördüncü büyük bir kırılmanın geleceğini söyleyen Selçuk, insanların hayata hazırlanması gerektiğini belirterek, "Dünyanın istediği beceri seti ne ise ben o beceri setini okul öncesinden itibaren vereyim istiyorum." dedi.

Milli Eğitim’in de analogdan dijitale çevrilmesi gerekiyor

Selçuk, Nasıl bankacılık sistemi kendisini analogdan dijitale çevirdi ise Milli Eğitim’in de analogdan dijitale çevrilmesi gerekiyor. Ve bunun hızlanması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Fabrikalara okul yaptık

Meslek liselerinin içindeki makine parkı eskidiği için fabrikaların, otellerin, işletmelerin içini okul haline getirdiklerini belirten Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

Ankara Fen'e değil meslek lisesine girdiler

"Son 12 yılda öğretmen eğitimi yapılmamış mesleki eğitimde şu anda yüzde 64’ünün eğitimini bitirdik. Erkek çocuklarının askerlik sorunlarından dolayı işletmeler almak istemiyor. Pozitif ayrımcılık yaptık normal liseye 3 sene tecil, öbürüne 6 sene yaptık. Yedek astsubaylık getirdik, askerlik sorunu çözdük ilk defa. Türkiye’de bu yıl 246 tane patent ve faydalı model yapıldı. 11 tane otelin içine geçen sene okul açtık. ASELSAN içine okul açtık Ankara Fen Lisesi’nin puanıyla. Meslek lisesine girdiler ve Ankara Fen’e gitmediler. Teknoparklar içinde okul açıyoruz."

Eğitimin amacı değişiyor

Sınavsız herkesin istediği yere gitmesinin şu an mümkün olmadığını belirten Selçuk, nedenini de şöyle açıkladı:

"Okullar arasındaki imkân farkı olması gerekenin çok üzerinde Türkiye’de. Bu Batı Avrupa’da yüzde 10’un altında. Okullar arasında imkân farkları olunca veli ‘Ben şu okulu istiyorum’ diyor. O okula talep artıyor ve sınav kaçınılmaz oluyor. Eğitimin amacı da değişiyor, yani sınav için elemek için eğitim yapıyoruz. Hayalim sınavsız bir sistem."

Çocukların hayatını zorlaştırmayacağız

Liseye Giriş Sınavı ile ilgili konuşan Selçuk, "Prensip olarak şunu söyleyeyim hiçbir çocuğun hayatını zorlaştırmayacağız, hiçbir çocuğumuz bundan dolayı strese girmeyecek. Öğrencilerin mevcut artış oranından kaynaklı bir problem yaşamayacak.” dedi.

Üniversitedeki yığılmayı azaltmak istiyoruz

- “İlk kez 2 Eylül’den itibaren, ilkokul 1, 2, 3’ten itibaren hangi çocuğun başarılarını ilgi alanlarını, sertifikalarını sistem tanıyarak geliyor. Çocukları okula başladıkları günden itibaren sistem tanıyor, takip ediyor. Çocukların özgeçmişleri elimizde. Seneye pilot uygulama yapılacak. 2021-2022 eğitim–öğretim senesine uygulama yetişecek. Sistem verileri anlık olarak sürekli kendini güncelleyerek çalışacak. Asıl meslek liselerini güçlendirerek üniversitedeki yığılmayı azaltmak istiyoruz. Üniversite öğrencisi sayısı çoksa o ülkede sorun vardır. Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine karşı oluşan olumsuz yargıyı da yönetebiliriz. Otellerde onlarca okul açtık, yüksek puanlı öğrenciler o okullara başvuruyor. İTÜ Teknopark okuluna girmeye çalışıyor öğrenciler. İş garantili okullar bunlar.”