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Beşiktaş yönetiminden Abdullah Avcı'ya: Yolumuzu aç hocam

Başkan Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı’yla yaptığı son görüşmede deneyimli hocanın istifasını istedi. Bir gün süre isteyen tecrübeli çalıştırıcının Göztepe maçı öncesi görevi bırakması bekleniyor.

Kabus gibi bir sezon yaşayan Beşiktaş’ta Abdullah Avcı dönemi tahminlerden çok daha kısa sürede tamamlanmak üzere.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda yedek ağırlıklı olarak sahaya çıkan BB Erzurumspor’a elenen siyah-beyazlılarda artık ipler koptu, resmî açıklama bekleniyor.

Ne taraftarı ne yönetimi tatmin etmedi
Türkiye Gazetesi'nin aktardığı habere göre; üst üste gelen mağlubiyetler sonrası istifa çağrıları üzerine “Düşüneceğim” diyen Avcı’nın açıklaması ne taraftarı ne de yönetimi tatmin etmedi.

İstifa tavsiyesi
Takımın içler acısı hâlinden dolayı bir kan değişikliğine ihtiyaç duyulurken, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Adnan Dalgakıran, Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, teknik direktör Abdullah Avcı’yla bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulüpte umduğu başarıyı yakalayamayan Avcı’ya istifa etmesi yönünde açıkça tavsiyede bulunuldu.

''Gereken neyse yapılmalıdır”
Toplam 36 milyon lira tazminatı bulunan Avcı’ya, “Şahsi çıkarları bir kenara bırakıp Beşiktaş’ı düşünmek gerekir. Bu yolda takımın önünü açmak için gereken neyse yapılmalıdır” denildi.

Avcı'nın morali bozuldu
Tecrübeli çalıştırıcının toplamda 36 milyon lirayı bulan yüklü tazminatı konusunda görüş belirten Başkan Çebi “Geldiğimizden bu yana önceki yönetim döneminde yapılan anlamsız sözleşmelerle boğuşuyoruz. Sizden makul davranmanızı rica ediyorum” diyerek Hoca’dan anlayış bekledi. Abdullah Avcı’nın da istifa baskısından dolayı morali oldukça bozuldu.

İstifasını sunması bekleniyor
Ekibiyle birlikte durum değerlendirmesi yapmak için bir günlük süre isteyen Avcı’nın, Göztepe maçı öncesi istifasını sunmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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