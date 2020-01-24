Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı Yıldız futbolcu 6 aylığına kiralandı

Galatasaray teknik Direktörü Fatih Terim, eski futbolcuları Arda Turan'ın transferi konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşadıklarını söyledi. Terim, ''Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değerine sahip çıkmak, bir şans vermek ve ona bir kapı açmak gerektiği kararımı tekrar ilettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır." diye konuştu.