Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı Yıldız futbolcu 6 aylığına kiralandı
Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamayla, Nijeryalı kanat oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.
Inter, Fenerbahçe'den ayrılan Victor Moses'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. İtalyan ekibi, Nijeryalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Fenerbahçe Kulübü de yaptığı açıklamayla, Nijeryalı kanat oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.
Galatasaray teknik Direktörü Fatih Terim, eski futbolcuları Arda Turan'ın transferi konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşadıklarını söyledi. Terim, ''Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değerine sahip çıkmak, bir şans vermek ve ona bir kapı açmak gerektiği kararımı tekrar ilettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır." diye konuştu.
Emre Taşdemir'i sezon sonuna kadar Hes Kablo Kayserispor'a kiraladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Emre Taşdemir'in geçici transferi konusunda Kayserispor Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kayserispor Kulübü Derneği, şirketimize net 600 bin lira geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir." denildi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'e emanet. Sergen Yalçın ile yolları ayıran sarı-siyahlılar, teknik direktör Kemal Özdeş'le yola devam edecek.