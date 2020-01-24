ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı doğum yapacaklara kötü haber

Beyaz Saray yaptığı açıklamada ABD'ye doğum turizmi için gelen hamile kadınlara artık geçici ziyaret vizesi verilmeyeceğini söyledi.

ABD yasaları tarafından, ABD topraklarında doğan kişilere vatandaşlık verilmesi garanti ediliyor.Son yıllarda Türkiye'de özellikle Beyaz Türklerin de tercih ettiği bu yöntemle, kadınlar hamileliğinin son birkaç ayında ABD'ye giderek orada doğum yapıyor ve çocuklarının ABD vatandaşı olmasını sağlıyordu.Bu uygulamaya "Çok saçma" diyen ABD Başkanı Donald Trump, bu durumu kaldırmak istediğini söylemişti.

Dünyada böyle bir şeyin mümkün olduğu tek ülke biziz

Aynı konuyu 2018 sonlarında da gündeme getiren Trump, "Bir insan buraya gelip çocuk doğuruyor ve bebek tüm haklarıyla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oluyor. Dünyada böyle bir şeyin mümkün olduğu tek ülke biziz. Bu çok saçma ve buna bir son verilmesi gerekiyor" diye konuşmuştu.ABD, çocukları otomatik olarak Amerikan vatandaşlığı alabilsin diye ülkeye doğurmaya gelen yabancı kadınlar için vize kurallarını sıkılaştırmaya yönelik ilk adımı attı.

24 Ocak'tan itibaren vize kaldırılıyor

Beyaz Saray Basın Sekreterliği'nden yapılan açıklamada "24 Ocak 2020'den itibaren artık Dışişleri Bakanlığı 'doğum turizmi için' ABD'ye girmek isteyen yabancılara geçici ziyaretçi (B-1 / B-2) vizesi verilmeyecek" ifadeleri kullanıldı.Söz konusu kural değişikliğinin 'kamu güvenliği, ulusal güvenlik ve göçmen sisteminin bütünlüğünü artırmak için gerekli olduğu' vurgulanan açıklamada "Doğum turizmi endüstrisi, değerli hastane kaynaklarına fazladan yük getirirken, savcılıkların da gösterdiği gibi suç yuvasına dönmüş durumda" denildi.

Doğum turizmi şebekesi

Geçen Şubat ayında, Çin’den Kaliforniya'ya binlerce hamile kadını doğum yapması için getirdikleri belirtilen 3 kişi hakkında iddianame hazırlanmış ve bu kişiler gözaltına alınmıştı.Söz konusu dava, doğum turizmi alanında federal mahkemede açılan ilk dava olarak kayıtlara geçmişti.İddianameler, şebeke üyelerinin hamile kadınlara 'doğum turları'nı "En cazip vatandaşlık, daha temiz bir hava, ABD hükümetinde iş önceliği, üstün eğitim imkanları ve daha istikrarlı siyasi bir ortam" sloganlarıyla pazarladığını ortaya çıkarmıştı.

ABD'de kalabilmeleri için eğitim veriliyor

İddianameye göre, kadınlar kişi başı 15 bin ile 50 bin dolar arasında bir ücret ödeyerek, vize mülakatı aşamasını nasıl geçecekleri, ABD’de vizeleri dolduktan sonra nasıl kalmaya devam edecekleri konusunda bilgilendirildikleri belirtilmişti.

Her yıl ABD'de 33 bin yabancı çocuk doğuyor

Trump yönetimine yakın Göç Araştırmaları Merkezi'nin değerlendirmelerine göre, her yıl ABD'de yabancı kadınların doğurduğu çocuk sayısı yaklaşık 33 bini buluyor.