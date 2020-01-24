HABER /  YEREL
ADV Yeni Yaşamınız Ankara'nın Merkezinde
ADV Yeni Yaşamınız Ankara'nın Merkezinde

Çin'den gelen yolculara İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs kontrolü yapıldı

Demirören Haber Ajansı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'na bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcuları, termal kameralarla kontrolden geçirildi.

Pekin, Guangzhou ile Şangay'dan hareket eden uçaklar, saat 06.00'dan itibaren havalimanına ulaştı.

Bazı yolcular maske taktılar

Körüklere yanaşan uçaktan inen yolcular, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekiplerince kurulan termal kameralarla detaylı şekilde tarandı. Çin'den gelen yolcuların büyük çoğunluğunun maske taktıkları görüldü.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinden başlayan bir koronavirüs salgını olduğunu hatırlattı. 

Termal kameralarla kontrolden geçirildiler

Kavak, İstanbul Havalimanı'nda 13 Ocak'tan itibaren önlem almaya başladıklarını, Çin'deki uçuşlarla ilgili risk değerlendirme ve analizi yaptıklarını ifade ederek, "Havayolu şirketleri ile alandaki diğer tüm birimlere bilgilendirme notları ve kişisel olarak alınabilecek tedbirleri bildirdik. Daha sonra Bakanlığımızın Bilim Kurulu kararları doğrultusunda buradaki tedbirleri seviye seviye işleme koymaya başladık. Bugün de dün geceden beri başladığımız termal kamera taramalarına bundan sonra öncelikle Çin uçakları olmak üzere devam ediyoruz." diye konuştu.

Termal kameraların 38 derecenin üstündeki vücut ısısını yansıtan sistemler olduğuna değinen Kavak, şöyle devam etti:

"Bunlar sadece kamera önünden geçilirken vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olan kişileri seçmemizi, ayıklamamızı sağlıyor. Eğer 38 derecenin üzerindeyse o kişileri gruptan ayırarak, ilk önce muayene ve sorgulamalarını yapıyoruz. Bir risk ya da olası vaka olma ihtimali varsa o zaman karantina odalarımızda değerlendirmeleri bitirdikten sonra 112'nin özel donanımlı ambulanslarıyla negatif basınçlı sedyelerle referans hastanelere sevkini sağlıyoruz. Daha sonra tanı ve tedavi için hastanedeki süreç başlıyor." 

Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların inişte termal kameralarla taranacağını bildirmişti.

İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığından Çin virüsü önlemi Panik yaratan görüntüler Koranavirüs hızlıca yayılıyor Corona virüsü nedir bulaşıcı mı korona virüsü belirtileri neler?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çin virüsü Türkiye'de mi? Mimar Sinan Hastanesi'nden son dakika haberi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump 'Yüzyılın Anlaşması' için tarih verdi
Rum liderden Merkel'e Türkiye mesajı
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a yaylım ateş
Bursa Gölyazı'da muhteşem dönüşüm
Galatasaray Çaykur Rizespor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Fatih Terim'den Arda Turan sözleri: Hayal kırıklığı yaşıyorum
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya Başbakanı Angela Merkel kritik görüşme için İstanbul'a geldi
Atletico Madrid, 3. lig takımına elendi
Liverpool yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı
İsmail Kartal'dan hakem tepkisi
Victor Moses'ten Fenerbahçe'ye veda
TOKİ İstanbul konur projesi nereye yapılacak TOKİ listesi
Yorumlar