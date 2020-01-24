Rum liderden Merkel'e Türkiye mesajı

Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Kiriakos Kusios, Yavuz sondaj gemisinin çalışmalar yaptığı ve Rumların kendi parselleri olarak ilan edilen sahadaki teknik bulguların, Türkiye'nin eline geçtiğini iddia etmişti. Ancak kısa süre sonra Sözcü yeni bir açıklama yaptı ve önceki açıklamasının hatalı olabileceğini söyledi.

Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Lefkoşa ve Ankara arasında arabuluculuk yapmasını istedi.

Merkel'i telefonla aradı

Rum Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, Anastasiadis, Merkel'i telefonla aradı. Rum Yönetimi’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerine hemen son vermesinin istendiği bir mesaj iletmesini istedi.

Çağrıda bulundu

Anastasiadis ayrıca, Türkiye’ye ilgili Avrupa Konseyi kararları ve sonuçlarına uyması çağrısında bulundu. Rum lider, Kıbrıs’ta bir çözüme götürecek her türlü tehditten uzak çözüm müzakerelerinin başlamasına hazır ve kararlı olduklarını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletecek

Açıklamada, Merkel’in mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileteceği, görüşme sonucuyla ilgili de Anastasiadis’e birkaç gün içinde bilgi vereceğini belirtti.