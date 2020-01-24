HABER /  DÜNYA
ADV Yeni Yaşamınız Ankara'nın Merkezinde

Rum liderden Merkel'e Türkiye mesajı

Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Kiriakos Kusios, Yavuz sondaj gemisinin çalışmalar yaptığı ve Rumların kendi parselleri olarak ilan edilen sahadaki teknik bulguların, Türkiye'nin eline geçtiğini iddia etmişti. Ancak kısa süre sonra Sözcü yeni bir açıklama yaptı ve önceki açıklamasının hatalı olabileceğini söyledi.

Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Lefkoşa ve Ankara arasında arabuluculuk yapmasını istedi.

Merkel'i telefonla aradı
Rum Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, Anastasiadis, Merkel'i telefonla aradı. Rum Yönetimi’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerine hemen son vermesinin istendiği bir mesaj iletmesini istedi.

Çağrıda bulundu
Anastasiadis ayrıca, Türkiye’ye ilgili Avrupa Konseyi kararları ve sonuçlarına uyması çağrısında bulundu. Rum lider, Kıbrıs’ta bir çözüme götürecek her türlü tehditten uzak çözüm müzakerelerinin başlamasına hazır ve kararlı olduklarını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletecek
Açıklamada, Merkel’in mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileteceği, görüşme sonucuyla ilgili de Anastasiadis’e birkaç gün içinde bilgi vereceğini belirtti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a yaylım ateş
Bursa Gölyazı'da muhteşem dönüşüm
Galatasaray Çaykur Rizespor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Fatih Terim'den Arda Turan sözleri: Hayal kırıklığı yaşıyorum
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen: Türk vatandaşları virüsten etkilenmedi
Kraliçe 2. Elizabeth Brexit yasasına onay verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Trump Orta Doğu'daki petrolü bırakmıyor
Sağlık Bakanlığından Çin virüsü önlemi
PFDK'dan Vedat Muriqi kararı!
Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı
Rumlar panikte: Bilgiler Türkiye'nin elinde
Okullar ne zaman açılacak 2020 15 tatil ne zaman bitiyor?
Yorumlar