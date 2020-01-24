Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a yaylım ateş

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı mahkemeye vereceğini söyledi. Sağır oda diye söyledikleri odanın bir tuvalet ve küçük bir depodan oluştuğunu söyleyen Gökçek, Yavaş'ın bugüne kadar sıfır icraatle kendisini suçladığını ileri sürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın çapsız olduğunu söyledi. Gökçek, halkın nezdinde bitmiş olduğunu ileri sürdüğü Yavaş'a ortaya atıp ispat edemediği iddialar için dava açacağını söyledi.

Melih Gökçek, CNN Türk'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisiyle ilgili ortaya attığı iddialara cevap verdi. Yavaş'ın iddiaları karşısında susmayacağını belirten Gökçek, Ankara'da hizmet yapılmadığını söyledi.

İşte Gökçek'in o açıklamaları;

"O sataşacak, o söyleyecek biz kenara geçeceğiz. Oh ne güzel söyledi deyip sineye çekeceğiz. Yok böyle bir şey! Adamcağız bir kere icraat olarak sıfır. Şu anda hiçbir icraatı yok. Halk nezdinde bitmiş vaziyette. Tek vasfı doğrudan doğruya Melih Gökçek'e çatarak gündemde kalmak. Yapacağı bir şey yok.

"İşi gücü Melih Gökçek ile kavga etmek"

Bir kere de buradan söylüyorum. Gerçekten çapsız! Çapsız ne demek? Yeteneksiz demek, kabiliyetsiz demek. Yok bir kabiliyeti. Bunun için işi gücü Melih Gökçek ile kavga etmek.

Adam gizem veriyor. Kamuoyunu meşgul etmeye çalışıyor. Hep attığı iftiralarla yaptı. Bir tane iki tane beş tane değil. Şimdi ben de aynı şekilde sekiz on konuda Mansur Yavaş'ı mahkeme veriyorum. Söyleyip de ispat etmediği konularda. Bakalım ne olacak. O da savcılığa hesap verecek. O kadar kolay değil.

Sağır oda mevzusu ne?

Burada da sağır odaya böyle bir şey uydurdu. Peki bu oda nasıl kullanılıyor? Onu da alay mevzusu yaptınız. Ben oyuncak dağıttım çocuklara. Benim makamıma sayısız çocuk gelir. Özellikle bayram günlerinde gelir. Okullardan toplanıp gelir. Getirdiği zaman ben de adettir. Mutlaka ama mutlaka çocuklara hediye veririm. Onun için de makamın hemen arkasındaki odayı oyuncak odası olarak kullandım."