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Sağlık Bakanlığından Çin virüsü önlemi

Anadolu Ajansı

Çin’de görülen ve hızla yayılan koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemleri alındığını ve Çin’e ait bir havayolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Virüs ilk kez Vuhan'da görülmüş ve dünyaya yayılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların inişte termal kameralarla taranacağını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Çin'de görülen 'koronavirüs' dolayısıyla bakanlık bünyesindeki bilim kurulunun toplandığı hatırlatıldı.

Toplantıda; Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrolü önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin'e ait bir hava yolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alınmıştır. Havalimanlarında karantina odalarımız hazır olup sağlık ekiplerimiz 7/24 usulüne göre kesintisiz çalışmaktadır."

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