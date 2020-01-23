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Hafter'den geri adım! Mitiga Havalimanı yeniden açılıyor

Libya'da Hafter'in başkent Trablus'a yönelik uçuşa yasak bölge uygulama girişimi ve sivil uçakları düşürme tehdidine rağmen başkentin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Mitiga Havalimanı yeniden açılıyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'a yönelik uçuşa yasak bölge uygulama girişimi ve sivil uçakları düşürme tehdidine rağmen başkentin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Mitiga Havalimanı yeniden açılıyor.

Havalimanı'nın resmi hesabından duyuruldu
Mitiga Havalimanı'nın sosyal medyadaki resmi hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Mitiga Havalimanı yeniden açıldı. Uçuş bilgilerini paylaşacağız." ifadelerine yer verildi.

Uhm, Bm'ye başvurmuştu
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Hafter'e bağlı silahlı milislerin Trablus'a yönelik uçuşa yasak bölge uygulamasının kaldırılması için BM'ye çağrı yapmıştı.

Hafter sözcüsü uçuşa yasak bölge ilan etmişti
Hafter'in liderlik ettiği "Libya Ulusal Ordusu" isimli silahlı grubun sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün yaptığı açıklamada, Mitiga Havalimanı'nın da içinde yer aldığı Trablus sahiline kadar uzanan geniş bir alanı "uçuşa yasak bölge" ilan ettiklerini belirtmişti. Mismari, başkentin Mitiga Havalimanı dahil bu bölge içindeki tüm sivil ve askeri uçakları "meşru hedef" sayacakları tehdidinde bulunmuştu.

Hafter'e bağlı güçlerin tehdidinin ardından, Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durdurulmuştu.

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