Galatasaraylı Emre Taşdemir Kayserispor'a kiralandı

Galatasaray, savunmada görev yapan futbolcusu Emre Taşdemir'i sezon sonuna kadar Hes Kablo Kayserispor'a kiraladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Emre Taşdemir'in geçici transferi konusunda Kayserispor Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kayserispor Kulübü Derneği, şirketimize net 600 bin lira geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir" denildi.

Futbolcumuz Emre Taşdemir’in 2019-2020 sezonu sonuna kadar Kayserispor'a geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/SITXpkfzl7 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 23 Ocak 2020

Geçen sezonun devre arasında Bursaspor ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan Emre, Galatasaray formasıyla 13 lig, 4 de Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Emre Taşdemir kimdir?

8 Ağustos 1995 Ankara doğumlu olan Emre Taşdemir sol bek ve zaman zaman sol açık pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1,76 boyundaki 25 yaşındaki oyuncu, futbola 2007 yılında Turanspor'da başladı ve 2009 yılında Osmanlıspor'a, 1 yıl sonra da Ankaragücü'ne transfer oldu. 2013 yılında Ankaragücü'ndeyken profesyonel sözleşmeye imza atan Emre Taşdemir, 1 yıl sonra sözleşmesini fesih ederek Bursaspor'a gitti. 2014-2015 yılında Bursaspor ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir, bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek A Milli Takım'a kadar yükseldi. 10 Ocak 2019 tarihinde Galatasaray ile anlaşan Emre Taşdemir, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek.