Bolu Dağı'nda kar yağışı yüzünden zincirleme kaza! Tam 8 km kuyruk oluştu

BOLU'nun Gerede ilçesi ile Karabük arasındaki karayolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi. Kazalar nedeniyle 8 km araç kuyruğu oluştu.

Yol yaklaşık bir saat ulaşıma kapanırken kaza yapan araçların yolun kenarına alınması ve yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Bu arada Bolu ile Zonguldak arasında yolda da kar yağışı etkili oluyor. TIR ve kamyonların yola zincirsiz çıkmasına izin verilmedi.

Zaman zaman araçların kayması nedeniyle yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.