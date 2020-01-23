Aleyna'dan acı haber geldi! Sadece 20 gün dayanabildi
19 yaşındaki Aleyna Bulut'tan acı haber ulaştı. Mide kanserine karşı 20 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Kayseri'de 6 ay önce evlenerek dünya evine giren ve bir süre önce mide kanseriolduğu belirlenen 19 yaşındaki Aleyna Bulut 20 gün boyunca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü.
Yaşama veda etti
Yakalandığı mide kanseri nedeniyle dün yaşamını yitiren Aleyna Bulut, Develi Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.
19 yaşındaki Aleyna Bulut'un cenazesi Hoşça mahalle mezarlığına defnedildi.
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