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YSK'nın son üyesi de belli oldu! Başkan belirlemek için cuma toplanacaklar

Yüksek Seçim Kurulu'nun son üyesi de belli oldu. YSK yeni başkanını belirlemek için cuma günü toplanacak.

Yargıtay'da yapılan seçimde Yüksek Seçim Kurulu'nun son üyesi 6. Ceza Dairesi Üyesi Orhan Usta YSK üyesi seçildi.

7 asil 4 yedek olmak üzere toplam 11 üyeden oluşan Yüksek Seçim Kurulu’nda yarın Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak, Refik Eğri, Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday’ın görev süreleri doluyor.

YSK'nın yeni üyeleri

Bu isimlerin yerine, üçü Yargıtay, üçü ise Danıştay üyeleri arasından yeni isimler belirlenmesi gerekiyordu. Geçen hafta yapılan oylamalar sonucunda sadece Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener salt çoğunluğun üzerinde oy alarak YSK üyesi seçilmişti. 14. Hukuk Dairesi Mahmut Akgün, 9. Daire Üyesi Battal Öğüt ve 10. Daire üyesi Ali Ürker ile Ekrem Özübek YSK’nın yeni üyesi olmuştu.

Orhan Usta ismiyle de Yüksek Seçim Kurulu’nun yeni üyelerinin belirlenmesine dair seçim süreci tamamlandı.

YSK kurulu cuma toplanacak

6 yıllığına seçilen 6 üyenin tamamının belirlenmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu, cuma günü toplanacak. Üyeler bu toplantıda salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçecek.

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