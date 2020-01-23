Rusya duyurdu! Militanlar Suriye Ordusu'nu vurdu: 40 ölü 80 yaralı

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de yüzlerce militanın Suriye ordusunun mevzilerine farklı noktalardan eş zamanlı bir saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda en az 40 Suriye askerinin öldüğü, 80'inin de yaralandığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, militanların arabalara bomba yerleştirerek ve ağır ateş açarak Suriye ordusunun İdlib'deki mevzilerine baskın saldırı düzenlediği kaydedildi.
50 militan da öldürüldü
Açıklamada, 'çatışma sırasında yaklaşık 50 militanın öldürüldüğü' bilgisi de yer aldı.
Militanların, ordunun savunma hattını yararak iki yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdiği öğrenildi.
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