Şehit polis memuru için Fetullah Gülen'in de bulunduğu 47 kişiye dava

Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişiminde Borsa İstanbul binasında şehit edilen polis memuru için aralarında Fetullah Gülen, Adil Öksüz ve Akın Öztürk'ün de bulunduğu 47 kişiye dava açtı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Davalılar arasında 44’ü darbeci Yurtta Sulh Konseyi üyesi, üçü Borsa İstanbul baskınına katılan rütbeli asker olmak 47 kişi bulunuyor.

EGM, 47 isimden; 15 Temmuz gecesi Borsa İstanbul’da şehit edilen polis memuru Mehmet Şevket Uzun‘a ödenen 88 bin 596 TL tazminat ile TOMA aracında meydana gelen 8 bin 810 TL hasarı ödemelerini istiyor.

47 sanığa haciz

Mahkeme FETÖ/PDY terör örgütünün kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen, örgüt yöneticisi ve sözde Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz ile darbeden tutuklanan eski general Akın Öztürk‘ün de aralarında bulunduğu 47 sanığın taşınır-taşınmaz varlıkları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz koydu. Mahkeme heyeti dosya eksikliklerinin giderilmesi için davayı erteledi.

Vatandaşlara hedef gözeterek ateş ettiler

Dilekçede 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Borsa İstanbul binasının işgali şöyle anlatıldı:

66 Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından bir ZPT ve cip ile Harp Akademileri Komutanlığı’nda görevli bir kurmay binbaşı, bir binbaşı, bir astsubay, 8 astsubay meslek yüksekokulu öğrencisi ile 4 er olmak üzere 15 askeri personel yola çıktı. Sarıyer’de bulunan Borsa İstanbul binasını işgal etmek isteyen darbeciler, uzun namlulu silahlar ve resmi araçlar ile vatandaşları hedef gözeterek ateş etti.

Çevik kuvvet polisi polisi ile bir vatandaş şehit oldu

Açılan ateş sonucu toplumsal müdahale aracı olan T 93 kodlu TOMA’nın şoförü çevik kuvvet polisi Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır adlı vatandaş şehit oldu. EGM, şehit polis memuru Mehmet Şevket Uzun’un ailesine 88 bin 596 TL tazminat ödedi. TOMA’da meydana gelen hasar için de 8 bin 810 TL ödendi.