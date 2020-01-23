HABER /  POLİTİKA

Erken seçim iddiaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye turuna çıkıyor

Bir süredir kulislerde erken seçim iddiaları konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu, partisinin düşük oy aldığı 24 ili ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu, bir yıl sürecek Türkiye turuna başlıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, düşük oy aldığı 24 ilden oy alma planıyla hareket geçti. Kılıçdaroğlu, daha önce bu 24 ile 106 milletvekili yollayarak rapor hazırlattı. Hazırlanan raporları yeterli bulmadı, kanaat önderleriyle buluşmaları için tekrar yolladı.

Sahaya iniyor

Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu illeri kendi gezmeye başladı. Kılıçdaroğlu, bu kapsamda ilk olarak, geçtiğimiz cuma günü Aksaray'da muhtarlarla buluştu.

Kılıçdaroğlu'nun gideceği iller

CHP Lideri bir yıllık Türkiye turunda; Aksaray, Adıyaman, Bayburt, Çankırı, Çorum,Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, ŞanlıurfaTrabzon, Uşak, Yozgat'ı ziyaret edecek.                

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İdlib'den Türkiye sınırına gelenler artıyor sayı 450 bine ulaştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Manisa'da korkutan bir deprem daha! AFAD açıkladı
Sınav stresi için doktorun önerdiği ilacı kullandı kör oldu
Eski MİT'çi Enver Altaylı'nın mektubu ifşa oldu : Gülen kaçırılacaktı
38 yıldır aldığı hiç ikramiye çıkmayan 7 bin piyango biletini biriktirdi
16'lık Naci Ünüvar ilk maçında gol attı Ajax tarihine geçti
Kulisleri hareketlendiren iddia! İyi Parti Gelecek Partisi SP ve DP ittifak yapabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Victor Moses Inter'in takım yemeğinde
2022 maaşları ne kadar oldu zamlı ödeme günleri
65 yaş aylığı ödemesi hangi ay yatacak 2020 zam geldi mi?
TOKİ İstanbul konur projesi nereye yapılacak TOKİ listesi
Remi Walter sağlık kontrolünden geçti
İlave tediye tarihleri 2020 ödeme günleri takvimi
Yorumlar