Erken seçim iddiaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye turuna çıkıyor

Bir süredir kulislerde erken seçim iddiaları konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu, partisinin düşük oy aldığı 24 ili ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu, bir yıl sürecek Türkiye turuna başlıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, düşük oy aldığı 24 ilden oy alma planıyla hareket geçti. Kılıçdaroğlu, daha önce bu 24 ile 106 milletvekili yollayarak rapor hazırlattı. Hazırlanan raporları yeterli bulmadı, kanaat önderleriyle buluşmaları için tekrar yolladı.

Sahaya iniyor

Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu illeri kendi gezmeye başladı. Kılıçdaroğlu, bu kapsamda ilk olarak, geçtiğimiz cuma günü Aksaray'da muhtarlarla buluştu.

Kılıçdaroğlu'nun gideceği iller

CHP Lideri bir yıllık Türkiye turunda; Aksaray, Adıyaman, Bayburt, Çankırı, Çorum,Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, ŞanlıurfaTrabzon, Uşak, Yozgat'ı ziyaret edecek.