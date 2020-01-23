ABD İran Özel Temsilcisi tehdit etti: Kaani, Süleymani'nin yolundan giderse kaderi aynı olacak
ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran Devrim Muhafızları'nın yeni komutanı İsmail Kaani, eğer General Kasım Süleymani'nin yolundan giderse onunla aynı kaderi paylaşacağını söyledi.
Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılan ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook, yeni atanan İsmail Kaani'ye tehditte bulunurken ABD'nin Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürmesinin "İran rejiminin dolduramayacağı bir boşluk yarattığını" belirtti.
Hook, ABD'nin Tahran'a karşı tutumunu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in söylediğinin aksine İran'ın davranışlarının şekillendirdiğini söyledi.
Süleymani'nin öldürülmesi dengeleri değiştirdi
ABD'nin silahlı insansız hava araçlarıyla (drone) Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine yönelik 3 Ocak'ta gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Suriye'de önemli rol oynayan İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de hayatını kaybetmişti. Süleymani'nin yerine İsmail Kaani getirilmişti.