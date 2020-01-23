Altın düşüş trendine geçti! Gram çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 295,6 lira seviyesinde. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 482 lira, cumhuriyet altını ise 1.973 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın dün, altının ons fiyatındaki yatay seyre karşılık dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 296,7 liradan tamamladı.

Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 295,6 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 482 lira, cumhuriyet altını da 1.973 liradan satılıyor.

Gelişmelere sınırlı tepki gösterdi

Analistler, altın fiyatlarının küresel piyasalardaki gelişmelere sınırlı tepki gösterdiğini ve ons altının fiyatının 1.550-1.560 bandında dalgalanmaya devam ettiğini kaydetti. Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.554,3 dolardan işlem görüyor.

Gram altında 290-298 lira bandı izlenecek

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.550-1.560 dolar, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.