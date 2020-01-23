Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert tepki! 16 adayı silahlandırıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Akar "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı" ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar, Roketsan ziyaretinde konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile dün Roketsan’ı ziyaret etti. Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Muhsin Dere’nin de katıldığı ziyaret sırasında Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesini Roketsan’da Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ve Genel Müdür Selçuk Yaşar karşıladı.

TSK’nın etkin caydırıcı ve saygın özelliği daha da artacak

Sergi alanındaki silah sistemlerini inceleyen Bakan Akar ve Komutanlar daha sonra Roketsan’ın çalışmalarına ilişkin detaylı brifing aldı. "Olmazsa olmaz kuruluşlardan biri" olarak nitelendirdiği Roketsan’ın önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Bakan Akar, gelişen harp araç ve gereçleriyle TSK’nın etkin, caydırıcı ve saygın özelliğinin daha da arttığını belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kahramanlık ve fedâkarlığının dünyaca bilindiğine dikkati çeken Bakan Akar, "En iyi şekilde kullanabileceğimiz ileri teknoloji ürünü silah araç ve gereçlerle, bu kahramanlık ve fedakarlık çok daha etkili ve olumlu sonuçlar doğuracaktır" diye konuştu.

Bu bizler için ayrı bir moral ve motivasyon kaynağı

Milli Savunma Bakanlığı olarak, yerli ve milli savunma sanayinin daima yanında olduklarını vurgulayan Bakan Akar, "Karada, denizde, havada Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullandığı yerli ve milli çok sayıda silah, araç, gereç ve mühimmat var. Bu, bizler için ayrı bir moral ve motivasyon kaynağı. Bundan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. Yerli savunma sanayiinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvik ve destekleriyle gelinen noktanın daha da geliştirilmesinin önemine işaret eden Bakan Akar, bunun sadece Türkiye için değil dost, kardeş ve müttefik ülkeler için de gerekli olduğunu belirtti.

Türkiye uluslararası camiada bir özne oldu

Son dönemlerde bölgede yaşanan gelişmeleri anımsatan Bakan Akar, “Türkiye uluslararası camiada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir özne oldu” ifadesini kullandı. Türkiye’nin bu özelliğini sürdürmesi ile hak ve hukukunu korumasının önemine değinen Bakan Akar, bunun için etkin, caydırıcı ve saygın bir Silahlı Kuvvetlere olan ihtiyacı dile getirdi. Bölgesel gelişmelere de değinen Bakan Akar, Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin teröristlerden temizlendiğini, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtının gerçekleştirildiği bölgelerdeki güven ve istikrar ortamının sürdürüldüğünü söyledi.

İdlib’de rejimin mutabakatlara aykırı davranarak yerleşim yerlerine, hastanelere, okullara saldırmaya devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, "İdlib’de dün gece de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekât bölgelerine kaçmak için çabalıyor" dedi.

Bir garabetle karşı karşıyayız

Terörle mücadelenin yanı sıra Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Libya’daki faaliyetlerin devam ettiğini bildiren Bakan Akar, çalışmaların uluslararası hukuka, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Bakan Akar, istikrardan, barıştan, huzurdan, haktan, hukuktan, adaletten yana olduklarını belirterek, “Ancak hiçbir zaman hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi de her vesileyle söyledik, söylemeye devam ediyoruz, bu konuda kararlıyız” diye konuştu. Ege’de sorunların iyi komşuluk ilişkileri kapsamında çözülmesi konusunda yapılması gerekenleri yaptıklarını, bu konuda kimsenin kendilerine aksini söyleyemeyeceğini vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:

Hakkımızı hukukumuzu savunuyoruz

Muhataplarımızla yaptığımız temaslarda devamlı söylediğimiz gibi hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyiz. Bu bir tehdit değil, ama iyi komşuluktan yanayız dememiz de bir zafiyet değil. Örneğin şu anda ne dünyada, ne de tarihte karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke var. Böyle bir garabetle karşı karşıyayız. Bunu dahi bir doğruymuş gibi dünya kamuoyuna tanıtmaya çalışıyorlar. Bu konudaki hakkımızı hukukumuzu savunuyoruz ”

Komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz

Diğer bir hususun da, Ege’de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüde 23 adanın durumu olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16’sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır. Yunanistan’dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantör ülkeler arasında yer aldığını ve bu konudaki hak ve sorumluluklarını yerine getirmede kararlı olduğunu dile getiren Bakan Akar, “Kıbrıs meselesi bizim milli meselemiz. Orada yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hem kendi, hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını hukukunu korumayı sürdüreceğiz” dedi.

Bugüne kadar izin vermedik

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta, Türkiye’nin içinde olmadığı bir projenin yaşama şansının olmadığını ifade eden Bakan Akar, “Türkiye olarak orada herhangi bir oldubittiye bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Barışçıl yöntemlerle, hakka, hukuka dayalı uluslararası hukuk içinde meselenin çözülmesi bizim en samimi dileğimizdir” diye konuştu.

Her şey sizin istediğiniz gibi olmaz

Libya ile 500 yıllık geçmişin, dostluğun, kardeşliğin, ortak tarih ve kültürün olduğuna dikkati çeken Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 2010 yılında imza aşamasına gelen deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik çalışmaların bilinen gelişmeler nedeniyle kesintiye uğradığını, daha sonra yapılan görüşmeler sonucunda ise mutabakat muhtırasının imzalandığını belirtti.

Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var

Bunun hukuka aykırı bir yanının olmadığını, Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin BM tarafından tanındığını vurgulayan Bakan Akar, “Bizim NATO müttefikimiz, komşumuz Yunanistan, ‘Her şey benim istediğim gibi olsun’ istiyor. Kurallar, usuller, uluslararası hukuk var. Her şey sizin istediğiniz gibi olmaz" dedi. Libya konusunda Meclis’ten çıkan tezkereyi de hatırlatan Bakan Akar, "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için gerekli desteği sağlıyor, danışmanlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi brifing sonrasında tesisi gezerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.