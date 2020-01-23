Lübnan'da kabineye kadın bakanlar katıldı

Orta Doğu'da bir ilk yaşandı. Lübnan, yeni kabinesine 6 kadın bakana yer verdi. Savunma bakanı olarak da bir kadını seçildi.

Lübnan’ın eski Başbakanı Saad Hariri, ekonomik kriz yüzünden ülkede gösterilerin de artmasıyla istifa etmişti. Hariri’nin hükümeti gittikten sonra değişen yapıda, kabineye kadınlar da katıldı.

6 kadın bakan görevde

Yeni hükümeti kuran Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 20 yeni bakanı sarayında kabul etti. Sunulan listede, kabinede 6 kadın bakana yer verildi.

Arap ülkelerinde bir ilk

En çok dikkat çeken isim ise, Arap ülkelerinin tarihinde ilk kez savunma bakanı koltuğunu devralan Zeyna Akar oldu. Akar’a ayrıca, Başbakan Yardımcılığı görevi verildi.