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Arda Turan Flamengo’yu beklemeye aldı

Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Arda Turan,, Brezilya ekibi Flamengo’nun teklifini Galatasaray için bekletmeye aldı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini fesheden ve Galatasaray’a transfer olmak için haber bekleyen Arda Turan’a Flamengo talip oldu.

Henüz yanıt vermedi
Brezilya ekibi, Arda için menajeri ile görüşüp teklif sunarken tecrübeli oyuncu Galatasaray’dan bir olumlu gelişme beklediği için henüz yanıt vermedi.

Camia ikiye bölündü
Teknik Direktör Fatih Terim, eski oyuncusunu istediğini dile getirmişti. Ancak, bazı yöneticiler ve taraftarların bir bölümü bu transfere kesinlikle karşı çıkıyordu.

Mariano ve Douglas listede
Öte yandan İspanya basınında çıkan haberlere göre; Flamengo sadece Arda Turan’la ilgilenmiyor. Sağ bek mevkisi için de arayışlarını sürdüren Sambacılar, Galatasaray’dan Mariano veya Beşiktaş’tan Douglas için kolları sıvadı. Douglas’ın sakatlığı sürdüğü için bu ismin Mariano olması bekleniyor. Zaten Linnes’in dönüşü sonrasında yönetim onunla yolları ayırmak istiyordu.

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