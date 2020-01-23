Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Talibi çıktı 7 milyon Euro istendi
Alman basını, Eintracht Frankfurt'un Fenerbahçeli yıldız futbolcusuna talip olurken sarı-lacivertli yönetim 7 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.
Almanya'da yayın yapan Buerstaedter Zeitung Gazetesi, Max Kruse'ye Eintracht Frankfurt'un talip olduğunu öne sürdü ve Frankfurt Sportif Direktörü Freddi Bobic ile görüştüğünü iddia etti. Söz konusu haberde 31 yaşındaki yıldız futbolcunun Almanya'ya dönmeyi kabul ettiği belirtilirken, kulübü Fenerbahçe'nin 7 milyon euro bonservis bedeli istediği kaydedildi.
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