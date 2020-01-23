ABD Başkanı Trump'ın yeni planı Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor

ABD'de doğum yaparak çocuklarının ABD vatandaşlığı almasını sağlayan ailelerin seyahatini engelleyici düzenleme için ABD Başkanı Donald Trump düğmeye bastı.

ABD basınında yer alan haberlerde, 'doğum turizmi' olarak da anılan uygulamanın sonlandırılması amacıyla turist vizelerine yönelik bir düzenleme açıklanacak.

ABD'ye doğum turizmini sonlandıracak yeni düzenlemeler açıklayacak

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, anne-babası Amerikan vatandaşı olmayan, yalnızca ABD’yi ziyaret için ülkede bulunan kişilerin Amerika’da dünyaya gelen bebeklerine otomatik olarak vatandaşlık verilmesi uygulamasını kısıtlayacak bir plan açıklayacaklarını belirtti.

ABD anayasasının 14. Maddesine göre, ABD toparklarında dünyaya gelen her birey otomatik doğrudan ABD vatandaşlığı alma hakkına sahip oluyor. Söz konusu yeni düzenlemenin detayları veya nasıl uygulanacağı ise net değil.

CNN televizyonuna bilgi veren ABD Dışişleri Bakanlığı kaynakları, uygulamanın Cuma gününden itibaren yürürlüğe girebileceğini ifade etti.

ABD hükümeti, geçen yıl da 'doğum turizmi'ni teşvik eden ticari işletmeleri hedef almış ve doğum amacıyla ABD'ye seyahat etmek isteyenlere turist vizesi düzenlemesi ve konaklama danışmanlığı yapan firmalara yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Yedi ülkenin vatandaşlarına 'ABD'ye seyahat yasağı' yolda

Trump'ın ayrıca, ABD'ye seyahati yasaklanan halklara yenilerinin ekleneceğini açıkladı.

Trump iki yıl önce bir başkanlık kararnamesi imzalayarak yedi ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girmesini yasaklamıştı.

Yedi ülkenin beşini oluşturan Libya, İran, Somali, Suriye ve Yemen'in nüfuslarının büyük bir kısmı Müslüman.

Diğer iki ülke ise ABD ile siyasi gerilim yaşayan Venezuela ve Rusya.

Reuters haber ajansı, bugün açıklanacak karar ile Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya vatandaşlarının ABD'ye girişlerinin yasaklanacağını yazdı.

Trump kararın gerekçesini "Dünyada olan biteni görüyorsunuz, ülkemizin güvende olması lazım" sözleriyle özetledi.