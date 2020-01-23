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Kadıköy'de 14 yaşındaki sürücü kaza yaptı, bacağı koptu

Demirören Haber Ajansı

KADIKÖY'de 14 yaşındaki sürücü bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde sıkıştı. Kazada sağ bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-100 Karayolu Kozyatağı mevki Kadıköy istikametinde saat 05.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki E.Ü. 34 DG 6309 plakalı otomobil ile Kadıköy istikametine ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, önce bariyere daha sonra da köprünün ayaklarına çarparak durabildi.

Otomobilin içerisine sıkıştı
İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin içerisine sıkışan E.Ü.'ye aracın içerisinde müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Bacağı koptu
Ekiplerin 45 dakika süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan E.Ü. ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağ bacağının koptuğu öğrenilen E.Ü'nün anne ve babası kaza yerinde sinir krizi geçirirken çevredeki vatandaşların yardımıyla sakinleştirildi.



Soruşturma sürüyor
D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde kaza nedeniyle trafik oluştu. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

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