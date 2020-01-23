Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre Ankara’nın Akyurt ilçesinde 12 dakika arayla 2 deprem meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde Manisa'da meydana gelen ve İzmir'ın yanı sıra İstanbul'da hissedilen depremin ardından bu kez de Ankara sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.42'de 3,8 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremden 12 dakika sonra yeni bir depremin daha gerçekleştiği açıklandı.



Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının açıkladığı verilere göre Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremden 12 dakika önce 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.



Olumsuz bir ihbar yok

Ayrıca AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Şahin: Can ve mal kaybı yok

Ankara Valisi Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerini kullandı.