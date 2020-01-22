Dönerde "çamaşır suyu" iddiasına büfecilerden sert tepki geldi

İstanbul Büfeciler Odası Başkanı Mustafa Şimşek, "Tavuk dönerde çamaşır suyu" iddiasına "Çamaşır suyuyla et yıkandığı nerede görülmüş? İftira atarak ekmeğimizle oynamaya kimsenin hakkı yok" dedi.

7'den 70'e herkesin severek tükettiği, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden dönerle ilgili ürkütücü bir iddia var.İddianın sahibi Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan tüketilen dönerin neredeyse yüzde 80'i merdiven altı üretimi olduğunu; zamanı geçmiş ve bakteri üremiş etlerin çamaşır suyu damlatılmış suyla yıkanarak döner yapıldığını ve sabun sanayine giden yağların da döner yapımında kullanıldığını iddia etti.

"Etin çamaşır suyuyla yıkandığını görmedim duymadım"

Türkiye'de yılda 360 bin ton döner tüketiliyor. Döner satışının yüzde 85'i büfelerden yapılıyor. RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası programına konuk olan İstanbul Büfeciler Odası Başkanı Mustafa Şimşek'e bu iddialar soruldu. İşte Şimşek'in açıklamaları:

"55 yıldır bu işin içindeyim. Etin çamaşır suyuyla yıkandığını ne gördüm ne duydum. Burada amaç 'Siz yapmayın bizden alın biz kazanalım'dır. Patates tarladan alınırsa 1 lira, araya aracılar girince 3.5 lira oluyor. 5 liralık döneri de araya aracılar koyup 10 liraya mı satalım? Biz kazanalım siz de bize hizmet edin diyorlar. Tarım İl Müdürlükleri bu büfelerden her gün numune alıp denetim yaparlar. Sağlık Bakanlığı müsaade eder mi?

"İmalathaneler denetleniyor"

İmalathanelerin hepsi denetleniyor. Hangi büfeye imalathaneye gitseniz dondurucuları vardır. Ben de iddia ediyorum benim üyelerimin hiçbirinin kalitesiz ya da zehirleyen döner sattığı iddiası asla doğru değildir. İftira demeyeceğim ama resmen öyle. Rapor olmadan, tahlil olmadan kişilerin ekmeğiyle oynamak olur mu? İstanbul'da bize bağlı 2 bine yakın büfe var. Bunların yarısı döner satar.

"Bu iddialarda amaç ranttır"

Bu iddialarda amaç ranttır başka bir şey değildir. Kanun yasa derse ki siz döner yapmayacaksınız, döneri buradan alacaksınız o zaman boynumuz kıldan ince. Ama bir derneğin başındaki biri bunu söyleyemez. Yazıklar olsun diyorum. İnsanlar başkalarının ekmeğiyle oynayarak çıkar sağlamaya çalışmasın."