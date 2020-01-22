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Macron'dan İsrail polisine fırça

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Kudüs’te yer alan Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında İsrail polisiyle tartıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere İsrail’e gitti.

Fransız Cumhurbaşkanı, daha sonra Doğu Kudüs'te bulunan ve aynı zamanda Fransa toprağı olarak bilinen Aziz Anne Kilisesi ziyareti esnasında İsrail güvenlik görevlileri ile tartıştı. Macron’un öfekendlği ve sinirlendiği kameralar tarafından kaydedildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Macron'un Doğu Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi önünde beraberindeki İsrail polisinden içeriye girmemesini istediği duyulurken, daha sonra kameraların kayıtta olduğunun farkına varıp kalabalık içindeki bir başka kişiye "Yaptıklarınız için minnettarız" dediği duyuldu.

İsrail polisine: Dışarı çık
Herkesin kuralları bildiğini söyleyen Macron, İsrailli polise hitaben, "Önümde yaptığın şey hoşuma gitmedi. Dışarı çık" ifadelerini kullanıyor.

Görüntülerde ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail polisinden kurallara uymasını isteyerek, "Yüzyıllardır var olan kuralları benim için değiştiremeyecekler" ifadelerini kullandı.

Söz konusu videonun sonlarına doğru ise, Emmanuel Macron'un tartıştığı polise "Çık dışarı" diye bağırdığı net bir şekilde duyuldu.

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