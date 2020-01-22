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Diyarbakır'da 8 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili şok gözaltılar

Demirören Haber Ajansı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra metruk bir evde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhammed Veli Dümez'in (8) ölümüyle ilgili dayısı ve bir köylüsü gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde, önceki gün akşam saatlerinde, meydana gelen olayda; Dümez Ailesi, çocukları Muhammed Veli'nin kaybolduğunu fark edince arama çalışmalarına başladı.

Mahalle halkının da katılımıyla yapılan aramada Muhammed Veli, metruk bir evde ağır yaralı halde bulundu.

Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesine götürülen Muhammed Veli, tedaviye alındı ancak doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yüzünde ve vücudunda kesikler var

Olayla ilgili çok yönlü araştırma başlatılırken, küçük çocuğun yüzü ile vücudunun pek çok yerinde bıçakla yapıldığı tespit edilen kesikler bulunduğu öğrenildi.

Diyarbakır Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Çınar İlçe Jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, küçük çocuğun adı açıklanmayan dayısı ile bir köylüsü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

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