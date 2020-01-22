HABER /  YEREL

Bakan Süleyman Soylu'dan Şeyh Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyareti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis’te geçen Pazar günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bölgenin kanaat önderi ve Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Mardin’deki programının ardından helikopterle Bitlis’in Güroymak ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Nurtepe Mahallesi'nde bulunan Muhammed Hafid Efendi Kuran Kursu binasında yapılan taziyeye katıldı.

Yaklaşık 20 dakika burada kalan Bakan Soylu, Çevik’in yakınlarına başsağlı dileğinde bulunarak dua etti. Soylu, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara da başsağlığı dileyerek Muş Havaalanı'na gitmek üzere helikopterle ilçeden ayrıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ziyaretine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Ak Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Ak Parti teşkilatı mensupları ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Metehan Demir'den kabine revizyonu bombası sağlam isimlerle görüşüyorum
AK Partili Mehmet Muş açıkladı! 2020 yılında 8 bin 200 civarı bekçi ataması yapılacak
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
YSK'da önemli gelişme! 4 yeni üye kesinleşti
Somalili muhalif siyasetçiden Türkiye'ye küstah sözler: Kendi halkı ağzının payını verdi
Libya'da son dakika gelişmesi! Hafter güçleri havaalanını vurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Burak Çalık Samsunspor'da
Donald Trump espirili gönderme: Greta beni yendi
Eski MİT'çi Enver Altaylı'nın iddianamesinde Nazlı Ilıcak sürprizi
Alanyaspor kupada tur atladı
YSK başkanlık seçimi 24 Ocak'ta yapılacak
Açık lise harç parası 2020 kaç para oldu?
Yorumlar