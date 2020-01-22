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Donald Trump espirili gönderme: Greta beni yendi

İsviçre'de gerçekleşen Davos Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte kendisini eleştiren çevreci Greta Thunberg'e esprili bir şekilde laf attı. Genç çevre aktivisti ile görüşmek istediğini söyleyen Trump, "Yılın insanı ödülünde beni yendi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi’nde İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg ve küresel ısınma krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir süre önce polemiğe girdiği Thunberg ile Davos Zirvesi’nde bir araya gelmek istediğini söyleyen Trump, “Küresel ısınmanın bir yalan olduğunu düşünmüyorum. Davos’tayken Greta Thunberg ile görüşmek isterdim” dedi.

Trump, “Greta beni Time dergisinin yılın insanı ödülünde geçti. Greta ABD yerine doğayı daha çok kirleten ülkelere odaklanmalı” dedi.

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