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Milan Hakan Çalhanoğlu'nu satış listesine koydu

İtalyan medyası, Milan'ın milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun gözden çıkardığını yazdı.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Franck Kessie'yi ve Hakan Çalhanoğlu'nu gözden çıkardı.

Corriere dello Sport'un haberine göre, finansal durumlarını düzeltmek isten İtalyan kulübü gelen tekliflere göre her iki oyuncuyu da satmaya hazır.

2 gol attı ve 1 asistle oynadı
2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kessie, bu sezon 17 maçta 1 gol kaydedebildi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise tüm kulvarlarda 18 maçta görev yaparken, 2 gol attı ve 1 asistle oynadı. 

Tottenham ve Arsenal devrede
Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Hakan için, Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Arsenal'in devrede olduğu iddia ediliyor.

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