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Beşiktaş kupadan elenirse ortalık karışacak Abdullah Avcı'nın kalemi kırılabilir

Beşiktaş bugün kupada Erzurumspor'a elenirse yönetim Abdullah Avcı'nın istifasını isteyecek. Avcı giderse yerine Sergen Yalçın gelecek.

Beşiktaş’ta son yedi maçta alınan altı mağlubiyetin yanı sıra ortaya konan kötü futbol bardağı taşırmış durumda. Teknik Direktör Abdullah Avcı bu akşam siyah-beyazlı kulüpte geleceğini belirleyecek maça çıkacak.

Taraftar istifaya davet etmişti
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında 3-2 mağlup olduğu TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor’la rövanş maçına çıkıyor. Ligde oynanan son Sivasspor maçında alınan mağlubiyet sonrası siyah-beyazlı taraftarlar Abdullah Avcı’ya büyük tepki göstererek tecrübeli teknik adamın istifasını istemişti.

Kupadan elenirse ortalık karışacak
Takımın kupadan da elenmesi hâlinde ortalık daha da karışacak. Bu durumda yönetimin de Hoca’yla yolları ayırmaktan başka çaresi kalmayacak. Abdullah Avcı bu maçı kazansa bile pazar günkü Göztepe deplasmanında da aynı korkuyu yaşamaya devam edecek.

İstifası istenecek
Yüklü tazminatı bulunduğundan dolayı Abdullah Avcı’dan istifa etmesi istenecek. Bu istekle karşılaşması durumunda Hoca’nın ne cevap vereceği merak konusu. Ahmet Nur Çebi göreve geldiğinde “Ocak ayına kadar mühlet vereceğiz. Duruma göre Abdullah Avcı’nın da Beşiktaş’ı zor durumda bırakmayacağını düşünüyorum” demişti.

Avcı'yı ikna etmeye çalışacak
Avcı da bunun üzerine kariyeri boyunca parayla hiç işi olmadığını söylemiş ancak asla pes etmeyeceğini de belirterek istifaya yanaşmayacağını ifade etmişti. Korkulan olur ve takım kupaya da havlu atarsa Ahmet Nur Çebi ve ekibi Avcı’yı istifa için ikna etmeye çalışacak.

Sergen Yalçın bekliyor
Eğer yolların ayrılması konusunda anlaşma sağlanırsa yönetim acilen takımın başına yeni bir hoca getirecek. Bu ismin de Yeni Malatyaspor’daki görevini bırakan Sergen Yalçın olması bekleniyor.

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